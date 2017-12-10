Столичный регион в декабре ждет потепление

Средняя температура в декабре в Москве и Подмосковье может оказаться выше обычных показателей на 4–6 градусов.

Как сообщает РИАМО, на предстоящей неделе будет тепло и сыро.

Облачная погода с небольшим снегом ожидается 10 декабря. Температура воздуха поднимется до плюс 2 градусов.

Кроме того, в столичном регионе объявили «желтый» уровень опасности на 10 декабря из-за образования тумана.

Напомним, ранее Гидрометцентр РФ уже заявлял о резком потеплении в столице.



