Столичный регион в декабре ждет потепление
Средняя температура в декабре в Москве и Подмосковье может оказаться выше обычных показателей на 4–6 градусов.
Как сообщает РИАМО, на предстоящей неделе будет тепло и сыро.
Облачная погода с небольшим снегом ожидается 10 декабря. Температура воздуха поднимется до плюс 2 градусов.
Кроме того, в столичном регионе объявили «желтый» уровень опасности на 10 декабря из-за образования тумана.
Напомним, ранее Гидрометцентр РФ уже заявлял о резком потеплении в столице.