Три человека погибли в ДТП на Внуковском шоссе

При столкновении трех автомобилей на Внуковском шоссе в Москве три человека погибли, еще двое получили ранения.

Как информирует ТАСС со ссылкой на столичное управление ГИБДД, по предварительным данным, одна из машин выехала на встречную полосу.

Ранее портал iz.ru сообщал о том, что 8 декабря на федеральной трассе «Колыма» на высокой скорости столкнулись большегруз и автомобиль «УАЗ», который выполнял пассажирский рейс. В результате ДТП погибли девять человек.