Прямой эфир

В Якутии объявлен траур по 9 погибшим в ДТП

0
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Якутии объявили 11 декабря 2017 года днем траура по девяти погибшим в автоаварии на федеральной трассе «Колыма».

В этот день на всей территории Республики Саха (Якутия) будут приспущены государственные флаги. Кроме того, власти предложили телерадиокомпаниям и учреждениям культуры отказаться от развлекательных передач и мероприятий, сообщается на сайте правительства региона.

Глава Якутии Егор Борисов выразил соболезнования родным и близким погибших, отметив, что их семьям окажут поддержку.

Вечером 8 декабря на федеральной трассе «Колыма» на высокой скорости столкнулись большегруз и автомобиль УАЗ, который выполнял пассажирский рейс. В результате удара транспортные средства загорелись.

Как сообщал портал iz.ru, СУ СК РФ возбудил два уголовных дела по факту произошедшего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Уголовное дело возбуждено по факту гибели пяти человек в ДТП под Курском
Два человека пострадали в ДТП с автобусом и мусоровозом в Москве

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017