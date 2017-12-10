В Якутии объявлен траур по 9 погибшим в ДТП

Власти Якутии объявили 11 декабря 2017 года днем траура по девяти погибшим в автоаварии на федеральной трассе «Колыма».

В этот день на всей территории Республики Саха (Якутия) будут приспущены государственные флаги. Кроме того, власти предложили телерадиокомпаниям и учреждениям культуры отказаться от развлекательных передач и мероприятий, сообщается на сайте правительства региона.

Глава Якутии Егор Борисов выразил соболезнования родным и близким погибших, отметив, что их семьям окажут поддержку.

Вечером 8 декабря на федеральной трассе «Колыма» на высокой скорости столкнулись большегруз и автомобиль УАЗ, который выполнял пассажирский рейс. В результате удара транспортные средства загорелись.

Как сообщал портал iz.ru, СУ СК РФ возбудил два уголовных дела по факту произошедшего.