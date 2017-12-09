СК возбудил второе дело по факту ДТП с девятью погибшими в Якутии

По факту ДТП с девятью погибшими в Якутии возбуждено второе уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает СУСК РФ по региону.

«Заречным межрайонным следственным отделом СУСК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» по факту гибели людей в дорожно-транспортном происшествии в Мегино-Кангаласском районе Республики Саха (Якутия)», — приводит «РИА Новости» сообщение СК.

Ведомство уточняет, что водитель УАЗа являлся индивидуальным предпринимателем, оказывающим услуги по перевозке пассажиров.

Ранее районный отдел полиции возбудил дело по статье «Нарушение правил дорожного движения». Дело было передано в СК в связи с большим количеством жертв.

Напомним, ДТП произошло в Якутии вечером 8 декабря. 24-летний водитель УАЗа с пассажирами двигался из поселка Нижний Бестях в направлении села Ытык-Кюель Таттинского района республики. На трассе «Колыма» он выехал на встречную полосу, где столкнулся с «КамАЗом», после аварии обе машины загорелись.

В результате ДТП погибли девять пассажиров УАЗа, включая двухлетнюю девочку. Двое пострадавших и водитель «КамАЗа» были госпитализированы.