Уголовное дело возбуждено по факту гибели пяти человек в ДТП под Курском
По факту ДТП, приведшего к гибели пяти человек в Курской области, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Дело открыто по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», следователи проводят генетические экспертизы для установления личностей погибших.
Автомобиль Mitsubishi Lancer врезался в автобусную остановку, на которой не было людей, и загорелся после столкновения. В салоне частично сгоревшего авто полицейские нашли студенческий билет мужчины 1992 года рождения, передает ТАСС.
Как сообщал портал iz.ru, авария, повлекшая гибель пяти человек, произошла 9 декабря на трассе Суджа–Дьяконово в Курской области.