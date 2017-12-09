Уголовное дело возбуждено по факту гибели пяти человек в ДТП под Курском

По факту ДТП, приведшего к гибели пяти человек в Курской области, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Дело открыто по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», следователи проводят генетические экспертизы для установления личностей погибших.

Автомобиль Mitsubishi Lancer врезался в автобусную остановку, на которой не было людей, и загорелся после столкновения. В салоне частично сгоревшего авто полицейские нашли студенческий билет мужчины 1992 года рождения, передает ТАСС.

Как сообщал портал iz.ru, авария, повлекшая гибель пяти человек, произошла 9 декабря на трассе Суджа–Дьяконово в Курской области.