Земан упрекнул ЕС в трусости и поддержке палестинских террористов

Президент Чехии Милош Земан обвинил Европейский союз в трусости и поддержке палестинских террористов, сообщает пражское издание Ceske Noviny.

«Трусливый Евросоюз делает всё, чтобы пропалестинские террористические движения имели преимущество над движением произраильским, которое я поддерживаю», — сказал Земан.

Он напомнил, что ранее уже рекомендовал перенести посольство Чехии в Израиле в Иерусалим.

Как ранее писал портал iz.ru, Ливан на встрече министров иностранных дел Лиги арабских государств призвал ввести против США санкции в ответ на решение Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля и перевести туда свое посольство.