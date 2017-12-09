МИД РФ назвал голословными обвинения США в нарушении ДРСМД

Обвинения США в адрес России о несоблюдении договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) носят голословный характер. Об этом говорится в официальном заявлении МИД РФ.

Ранее издание Politico сообщило, что президент США Дональд Трамп одобрил новый пакет санкций против России из-за якобы нарушения ДРСМД.

В дипведомстве отметили, что Вашингтон не первый раз выдвигает подобные обвинения, однако, как и в случае с «российским вмешательством» в выборы президента США, не приводит никаких реальных доказательств.

«Иначе говоря, обвинения носят абсолютно голословный характер. Они не подкреплены ни техническими характеристиками пусковой установки, якобы не отвечающей договору, ни данными полетной телеметрии. Ничем. И понятно почему — потому что этого просто не существует», — говорится в сообщении.

Вместе с тем у Москвы возникают вопросы к тому, как Вашингтон соблюдает свои обязанности. Например, на американской базе в Румынии базируются установки, способные запускать не только ракеты-перехватчики, но и ударные «Томагавки», что противоречит договору.

«Что касается очередных попыток пугать нас санкциями, то они просто смехотворны. Единственным последствием их ожидаемого расширения в контексте ДРСМД может стать срыв заседания специальной контрольной комиссии по договору, провести которое предложили сами США», — резюмировали в МИД РФ.