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Косачев пообещал российский ответ на попытки США свернуть договор РСМД

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Россия обязательно ответит на попытки США свернуть  договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), пообещал глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

«Циничная игра Вашингтона в «чужого виноватого» с явной целью добить и этот важнейший договор в сфере контроля над вооружениями, конечно же, нами отслеживается и не останется без ответа», — заявил сенатор.

Санкции Вашингтона в отношении России за нарушения договора Косачев оценил как «самые циничные из всех, которые вводились США». «Ибо здесь главный нарушитель атакует того, кто его уличил в нарушении», — пояснил он.

Основная для США цель введения санкций — «снять с себя подозрения, развязать себе руки и присвоить себе миссию судьи», считает Косачев.

«Наша задача — не устроить «гонку нарушений» с США, в которую они нас явно втягивают, а именно сохранить этот договор», — подчеркнул представитель Света Федерации.

В этой связи он призвал к американо-российским переговорам по договору. «Есть претензии? Садитесь за стол и выкладывайте», — цитирует политика «РИА Новости».

Как сообщал iz.ru, 9 декабря президент США Дональд Трамп одобрил новый пакет санкций против России из-за якобы нарушения договора о РСМД. Ранее в МИД России заявили, что РФ сохраняет твердую приверженность договору и неукоснительно его соблюдает.

Договор о РСМД Россия и США подписали 8 декабря 1987 года.

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