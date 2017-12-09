Трамп одобрил новый пакет антироссийских санкций

Президент США Дональд Трамп одобрил новый пакет санкций против России из-за якобы нарушения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Об этом со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации Белого дома сообщило издание Politico.

Ранее в МИДе России заявили, что РФ сохраняет твердую приверженность договору о РСМД и неукоснительно его соблюдает. Комментарий внешнеполитического ведомства последовал на высказывание замгоссекретаря США Томаса Шэннона о том, что Соединенные Штаты Америки изучают возможности создания ракет средней дальности наземного базирования в противовес российскому военному потенциалу.

Договор о ракетах средней и меньшей дальности Россия и США подписали 8 декабря 1987 года. Согласно соглашению, стороны должны были уничтожить целый класс ракетного вооружения, в том числе ракеты Р-12 и Р-14.