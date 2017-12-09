СМИ сообщили, что боевики сами устроили взрыв в доме в Ставрополе

Вооруженные преступники, которые были ликвидированы в ходе контртеррористической операции (КТО) в Ставрополе в ночь на 9 декабря, сами устроили взрыв в доме, где они скрывались. Об этом сообщил источник.

«Как ранее было сообщено, силовики предлагали им сдаться властям, но они оказали вооруженное сопротивление, в том числе они привели в действие самодельное взрывное устройство, и в доме произошел взрыв», — приводит «Интерфакс» слова своего собеседника.

Как передает агентство, источник также отметил, что оперативники изъяли с места происшествия боеприпасы, принадлежавшие преступникам.

По данным пресс-службы главы Ставропольского края, местные власти вместе с правоохранительными ведомствами организовали эвакуацию людей из близлежащих к расположению преступников домов.

«Около 30 человек на время действия КТО были размещены в здании 10-й школы. После завершения операции жители организованно возвращены в свои дома», — отметили в пресс-службе.

Как сообщал портал iz.ru, контртеррористическая операция была проведена в центральной части Ставрополя в ночь с 8 на 9 декабря. Согласно сообщению ФСБ, она проводилась для предотвращения запланированной боевиками атаки.

В ходе операции произошла перестрелка между преступниками и силовиками, были ликвидированы трое боевиков. В доме, где укрывались бандиты, прогремел взрыв.