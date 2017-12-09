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Троих вооруженных боевиков ликвидировали в Ставрополе

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Фото: кадр из видео Национального антитеррористического комитета (НАК)
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Силовики ликвидировали троих вооруженных преступников в Ставрополе, которые планировали теракты в местах массового скопления людей, сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК).

«Бандитам было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ они попытались прорваться сквозь оцепление и скрыться. В ходе последовавшего затем огневого контакта трое бандитов были нейтрализованы, в доме, где они укрывались, произошел взрыв», — говорится в сообщении информационного центра НАК.

Введенный ранее на части городской территории Ставрополя режим КТО снят. Потерь среди гражданского населения и участников КТО нет.

По факту происшествия продолжаются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

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