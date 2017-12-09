Режим КТО введен в Ставрополье для предотвращения теракта
ФСБ ввела в центре Ставрополя режим контртеррористической операции (КТО) для предотвращения теракта.
«Введенный режим служит для предотвращения теракта, ситуация контролируемая», — приводит «Интерфакс» слова собственного источника.
Ранее портал iz.ru сообщил о проведении на участке территории в центре Ставрополя контртеррористической операции. Она стартовала в 00:30.
Сотрудники ФСБ будут вести контроль телефонных переговоров и проверять у находящихся в районе КТО людей документы.
Также им разрешено беспрепятственно проникать «в жилые и иные принадлежащие физическим лицам помещения».