Режим КТО введен в Ставрополье для предотвращения теракта

ФСБ ввела в центре Ставрополя режим контртеррористической операции (КТО) для предотвращения теракта.

«Введенный режим служит для предотвращения теракта, ситуация контролируемая», — приводит «Интерфакс» слова собственного источника.

Ранее портал iz.ru сообщил о проведении на участке территории в центре Ставрополя контртеррористической операции. Она стартовала в 00:30.

Сотрудники ФСБ будут вести контроль телефонных переговоров и проверять у находящихся в районе КТО людей документы.

Также им разрешено беспрепятственно проникать «в жилые и иные принадлежащие физическим лицам помещения».