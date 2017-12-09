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Появилось видео с места ликвидации террористов в Ставрополе

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Фото: НАК
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Национальный антитеррористический комитет (НАК) РФ опубликовал кадры с места ликвидации банды террористов в Ставрополе, где в ночь на субботу проводилась контртеррористическая операция.

В ночь на субботу режим КТО действовал на протяжении четырех часов. В ходе операции среди сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц пострадавших нет. Перед штурмом дома, в котором укрылись бандиты, им было предложено сдаться, однако они отказались и открыли огонь, сообщает «Газета.ру».

«В ответ они попытались прорваться сквозь оцепление и скрыться. В ходе последовавшего затем огневого контакта трое бандитов были нейтрализованы, в доме, где они укрывались, произошел взрыв», — сообщает НАК.

Ранее портал iz.ru сообщил о проведении на участке территории в центре Ставрополя контртеррористической операции. Она стартовала в 0:30. По итогам операции были ликвидированы трое террористов.

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