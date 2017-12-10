Мимо норки

Меховое пальто веками входило в список статусных вещей, которыми престижно владеть. На протяжении всего XX столетия норковое манто или шуба из соболя определенно были символами удавшейся жизни для большинства женщин. Тем удивительнее перемена, происходящая в последние три-четыре года: искусственный мех все успешнее вытесняет натуральный с модных подиумов и полок бутиков, а продвигающие его бренды удостаиваются похвал ведущих СМИ и фэшн-экспертов. Портал IZ.ru выяснял, действительно ли шуба «из Чебурашки», как называли такие изделия в СССР, может стать достойным подарком на Новый 2018 год.

XX век представляет: игры в престиж и их кризис

Мода на изделия из натурального меха непрерывно менялась на протяжении XX века. Например, в 1930-х вошла в моду чернобурка, в 1940-е полюбили каракуль, норка оказалась на пике популярности в 1960-е, в 1970-е был «хайп» на лису, в 1990-е — на шиншиллу, а в самом конце века модницы обратили внимание на рысь. Неизменным было лишь одно: большую часть прошлого столетия столь желанные шубы были доступны далеко не всем. Пока звезды кино и шоубизнеса выгуливали дорогостоящие манто, простые смертные довольствовались, в основном, весьма бюджетными аналогами: изделиями из меха кролика, бобра, енота, овчины. И мечтали о дне, когда смогут приобрести норку.

шубы1 Показ моделей Ленинградского производственного мехового объединения «Рот-Фронт». На девушке шуба из горностаевой норки, 1983 год Фото: РИА Новости/Борис Бабанов

К XXI веку развитие технологий и перенос производства в страны Азии существенно удешевили процесс изготовления шубок. Сегодня крупнейшим экспортером пушнины в мире является Китай. Именно этому факту современные женщины обязаны тем, что могут без проблем купить норковый полушубок, цена которого будет меньше средней московской зарплаты. На соболя придется копить подольше, но и он больше не кажется уделом исключительно сильных мира сего. Так ценные меха постепенно перестали быть роскошью. Вопрос лишь в том, что ею теперь стало.

Синтетика, версия 2.0

Таким мастодонтам, как Chanel, Prada и Gucci, неинтересно предлагать покупательницам то, что больше не является символом статуса. Кроме того, в их целевой аудитории постепенно начинают доминировать другие поколения: в полную покупательскую силу вступили миллениалы, на подходе поколение Z, а эти возрастные группы относятся к вопросам этичности одежды гораздо щепетильнее, чем их предшественники.

Проще говоря, сегодняшним двадцати- и тридцатилетним реально жаль милых пушистых зверюшек. Они видели ролики PETA на YouTube и в курсе, что за процесс стоит за производством шуб. Зоозащитники также оказывают на брендовые марки довольно сильное давление, то кнутом, то пряником убеждая, что пришло время перемен.

Автор цитаты По данным PETA, ежегодно ради создания изделий из меха гибнет более 100 млн зверей ценных пушных пород (и это не считая примерно миллиарда кроликов). На звероводческих фермах их либо убивают электрошоком (путем введения в анальное отверстие или половые пути), либо освежевывают заживо. Меховая индустрия также оказывает негативное влияние на экологию.

Поэтому бренды класса люкс все чаще экспериментируют не с натуральным, а с искусственным мехом. В Gucci, например, решили и вовсе отказаться от изделий из шкур животных. Как было объявлено в октябре 2017 года, с весны 2018-го их больше не будет в коллекции марки.

шубы2 Неделя моды сезона осень-зима 2017 в Милане Фото: Global Look Press/ZUMA/PPS

Автор цитаты «Сегодня мир меняется так быстро, что не следовать за переменами просто не вариант. Мы не совершенны, но стараемся быть лучше», — заявил CEO Gucci Марко Биццари, комментируя новость об отказе бренда от натурального меха.

Кроме того, именно в последние несколько лет появилось несколько марок, которые не переориентировались на новые — более этичные — веяния, а изначально создавались на соответствующих постулатах и с ориентацией на более прогрессивную аудиторию.

И «новый люкс», и старые модные дома должны благодарить за возможность экспериментировать с искусственным мехом современные технологии. Именно благодаря им экомех больше не громоздкий и не тяжелый, не холодный и не картонно-жесткий, каким был когда-то. Модная искусственная шуба выглядит изящно и стильно: ее ворс может быть совершенно неотличим от шкурки настоящего песца, норки или лисы, а может быть нарочито ненастоящим и иметь вызывающий, напрочь отсутствующий в живой природе цвет.

Подвинули норку

Цена на дизайнерскую шубку из искусственного меха, на которую не стыдно заменить традиционное меховое пальто, колеблется от 500 до 10 000 долларов. Разброс зависит от известности бренда-производителя и используемых при создании шубы материалов. Отказ от классического меха не будет означать экономию, если искать шубу среди марок верхнего ценового сегмента.

Stella McCartney: шуба для перфекционистки

шубы3 Показ коллекции Stella McCartney на неделе моды в Париже, 2015 год Фото: Global Look Press/ZUMA/Yannis Vlamos

Дизайнер Стелла Маккартни уже много лет убежденный веган (как, впрочем, и ее отец, сэр Пол Маккартни). Тем не менее, решение отказаться от меха ей как модельеру далось нелегко: Маккартни долго не могла найти материалы, которые выглядели бы так же роскошно, как шкурки зверей.

Маккартни были важны и тактильные ощущения, и теплосберегающие качества будущих изделий. Дизайнер отбраковала около 200 образцов пушистых синтетических тканей. Тем не менее, эта перфекционистка сумела найти то, что надо. Шубы из ее коллекций, гордо помеченные этикетками Fur Free Fur («Мех без меха»), выглядят по-настоящему дорого. Цены соответствуют: в среднем, удовольствие носить этичный мех обойдется в 1 500 — 5 000 долларов.

При желании образ от Stella McCartney можно дополнить такими же этичными аксессуарами: сапожками, сумками, рюкзаками и так далее. Стелла Маккартни использует только экокожу.

Pelush: меховая революция

Анна Тальябю, основательница манхэттенской марки Pelush, называет свои творения Refauxlution (от англ. Revolution — «революция» и франц. Faux — «искусственный»). Шубы, которые она придумывает, действительно тянут на антимеховой бунт: цвета — от нежнейших пастельных до кислотно-ярких и мягчайший, неотличимый от настоящего мех. Изделия украшаются ручной вышивкой, французским кружевом, сверкающим винтажным хрусталем.

Автор цитаты «Мы можем воссоздать любой натуральный мех — даже шиншиллу, самый мягкий мех в мире. Ткани становятся все красивее с каждым годом. Больше нет оправданий для ношения настоящего меха», — говорит Тальябю.

Анна восемь лет проработала в нью-йоркском бутике бренда Fendi, который, в числе прочего, широко известен как производитель роскошных шуб из натурального меха.

Автор цитаты «Однажды я увидела людей из PETA, устроивших демонстрацию у входа в бутик. И подумала: «Ребята, я с вами!» Я не была веганом или еще каком-то активистом в то время, но считала себя любящим животных человеком», — вспоминает Тальябю.

Вскоре после этого марка Fendi создала свою первую шубку из искусственного меха. Анна заметила, с каким интересом разглядывали изделие постоянные покупательницы: мех выглядел прекрасно, а цена драматически отличалась в лучшую сторону (7 500 долларов против вполне обычных для Fendi 45 000). Так и зародилась ее бизнес-идея, выросшая в собственный бренд.

шубы5 Анна Тальябю на Неделе моды в Нью-Йорке, 2017 год Фото: youtube.com

Шубы Pelush трудно назвать дешевыми — самая бюджетная обойдется в 995 долларов, потолок — 10 000 долларов. Но, похоже, они того стоят.

Автор цитаты «Я хотела воссоздать ощущение, испытываемое женщиной, когда она надевает шубку. Я видела покупательниц, меряющих мех в Fendi. Когда твоей кожи касается что-то такое, испытываешь эмоции, которые я хотела повторить, но без жестокости», — говорит Тальябю.

Shrimps: выбор британской богемы

шубы6 Презентация коллекции Shrimps AW17 Фото: Global Look Press/ZUMA/Alberto Pezzali

Бренд Shrimps был основан в 2013 году лондонским дизайнером Ханной Вейланд. Изначально марка была создана, что называется, «для подружек» - первыми забавные цветные шубки в стиле 1960-х стали носить светские приятельницы Вейланд Лора Бейли, Алекса Чанг, Натали Массене. Прошло всего четыре года, и теперь Shrimps можно купить в крупнейших универмагах и интернет-бутиках мира. Дважды в год бренд представляет свои коллекции на Лондонской неделе моды.

Автор цитаты Фирменная «фишка» Shrimps — яркие цвета, а точнее, их сочетания. Например, бежевая шубка будет хвастать ярко-розовыми полосками, а оранжевая — голубыми. Смешные детали вроде бантиков на рукавах — еще один элемент стиля от Ханны Вейланд.

Название Shrimps («Креветки») кажется демонстративно «немеховым». На самом деле, это просто детское прозвище Ханны. Стоят веселые и этичные шубы от 550 до 1 300 долларов.

Charlotte Simone: начните с шарфа

шубы7 Шарлотт Бичэм на церемонии вручения премии British Fashion Awards 2015 в Лондоне Фото: TASS/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Ian West

Британской дизайнер Шарлотт Бичэм основала марку Charlotte Simone в 2011 году, вернувшись с учебы в Париже. Во французской столице девушка подметила, как здорово местные женщины умеют выстроить эффектный образ вокруг одного ключевого аксессуара. Так что первым, что создала Шарлотт, стала не шуба, а шарф из искусственного меха, очень яркий и пушистый. Благодаря этому двухцветному новшеству модные девушки узнали о бренде и полюбили его, а теперь еще охотно покупают и другие творения: шубки, шапки, различные аксессуары, — все только из экоматериалов.

Знаменитый шарф Charlotte Simone обойдется примерно в 230 долларов, шуба — от 700.

Экомеха и их поклонницы

шубы8 Памела Андерсон Фото: Global Look Press/DPA/Henning Kaiser

Пожалуй, самая страстная звездная поклонница шуб из искусственного меха — актриса, вегетарианка и зоозащитница Памела Андерсон. Но знаменитости показалось мало быть просто «в теме»: она создала собственный бренд одежды из искусственного меха. Причем ее марка была основана в России. Теперь Андерсон активно задаривает своими творениями других знаменитых женщин, чтобы убедить их носить экомех.

В феврале 2017-го Памела преподнесла экошубку первой леди США Мелании Трамп, а в ноябре того же года осчастливила подарком телезвезду Ким Кардашьян. Все известное семейство последней является горячими поклонниками натурального меха, так что Андерсон, похоже, предстоит еще немало разъяснительной работы.