Прямой эфир
Мир
Путин констатировал сохранение Сирии как суверенного государства
Общество
Глава МЧС вручил награды спасавшим людей в экстремальных ситуациях детям
Мир
Путин пообещал нанести мощный удар по террористам, если они поднимут голову
Мир
ВС РФ вместе с сирийской армией разгромили международных террористов в САР
Армия
Путин приказал приступить к выводу войск из Сирии
Экономика
Фьючерсы на биткоин на Чикагской бирже взлетели в первый день на 25%

История в датах: 11 декабря

0
Слайдами
Списком
Фото: Global Look Press
11 декабря отмечается Международный день гор. На фото: норвежский фьорд
Фото: Global Look Press
11 декабря, в день рождения аргентинского певца Карлоса Гарделя, отмечается Международный день танго. На фото: пара танцует на кубке мира по Танго в Буэнос-Айресе, 2017 год
Фото: ТАСС/Максим Шеметов
11 декабря 2010 года митинг памяти погибшего футбольного болельщика Егора Свиридова на Манежной площади в Москве перерос в массовые беспорядки. На фото: болельщики на Манежной площади
Фото: ТАСС
11 декабря 1922 года родился Николай Озеров — известный спортивный комментатор. На фото: Озеров во время матча, 1969 год
Выделить главное
вкл
выкл
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017