История в датах: 9 декабря

9 декабря 1961 года в Израиле суд приговорил бывшего сотрудника гестапо Адольфа Эйхмана к смертной казни как виновного в преступлениях против человечества. После окончания войны Эйхман скрывался в Южной Америке, где был обнаружен агентами «Моссада» и вывезен в Израиль. На фото: Эйхман во время суда в Израиле