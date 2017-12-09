История в датах: 9 декабря

9 декабря в России отмечается День Героев Отечества, учрежденный в 2007 году. На фото: президент России Владимир Путин и советский офицер-артиллерист, принимавший участие в Сталинградской битве, герой Советского Союза Алексей Волошин на приеме по случаю Дня Героев Отечества в Большом Кремлевском дворце, 2016 год
Фото: Globsl Look Press
9 декабря 1968 года американский изобретатель Дуглас Энгельбарт и его коллеги впервые продемонстрировали созданную ими компьютерную мышь, а также прообразы будущих персональных компьютеров и веб-среды
Фото: wikipedia.org
9 декабря 1842 года родился Петр Кропоткин — революционер-анархист, а также литератор, географ, исследователь Сибири и Средней Азии. Кропоткин провел в эмиграции 21 год, вернулся в Россию в 1917 году и в 1921-м умер в подмосковном Дмитрове. На фото: Кропоткин в 1917 году
Фото: Getty Images
9 декабря 1961 года в Израиле суд приговорил бывшего сотрудника гестапо Адольфа Эйхмана к смертной казни как виновного в преступлениях против человечества. После окончания войны Эйхман скрывался в Южной Америке, где был обнаружен агентами «Моссада» и вывезен в Израиль. На фото: Эйхман во время суда в Израиле
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