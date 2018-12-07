История в датах: 7 декабря

7 декабря отмечается Международный день гражданской авиации. На фото: пассажирский лайнер в аэропорту Шереметьево
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Фото: ТАСС/Роман Подэрни
7 декабря 1988 года в Армении произошло сильнейшее землетрясение, охватившее всю северную часть республики. До основания был разрушен город Спитак и 58 сёл
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Фото: Global Look Press
7 декабря 1877 года Томас Эдисон впервые продемонстрировал публике граммофон. На фото: Томас Эдисон, 1888 год
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Фото: Getty Images
7 декабря 1941 года японская авиация совершила разрушительный налет на центральную базу американского тихоокеанского флота Перл-Харбор. В тот же день США объявили войну Японии, тем самым отказавшись от политики невмешательства и вступив во Вторую мировую. На фото: Перл-Харбор во время японской атаки 7 декабря 1941 года
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