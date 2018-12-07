История в датах: 7 декабря

7 декабря 1941 года японская авиация совершила разрушительный налет на центральную базу американского тихоокеанского флота Перл-Харбор. В тот же день США объявили войну Японии, тем самым отказавшись от политики невмешательства и вступив во Вторую мировую. На фото: Перл-Харбор во время японской атаки 7 декабря 1941 года