История в датах: 8 декабря

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Фото: Global Look Press
8 декабря 1955 года Парламентская ассамблея Совета Европы утвердила флаг, который сегодня является официальным флагом Евросоюза. На фото: демонстрация противников Brexit в Лондоне, 2017 год
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Фото: ТАСС
8 декабря 1987 года Михаил Горбачев и Рональд Рейган подписали в Вашингтоне бессрочный договор о ликвидации ракет средней и малой дальности. На фото: главы стран во время подписания договора
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Фото: ТАСС/Дмитрий Соколов
8 декабря 1991 года в Беловежской Пуще президент России Борис Ельцин, президент Украины Леонид Кравчук и председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич подписали соглашение о прекращении существования СССР и создании Содружества Независимых Государств (СНГ). На фото: руководители стран после подписания
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Фото: Global Look Press
8 декабря 1980 года в Нью-Йорке был убит британский музыкант, участник группы The Beatles Джон Леннон. На фото: Леннон в 1969 году в Торонто, Канада
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