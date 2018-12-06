История в датах: 6 декабря

6 декабря 1912 года при раскопках в египетской Амарне был обнаружен знаменитый бюст Нефертити (на фото)
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Фото: Global Look Press
6 декабря 1922 года Ирландия получила независимость от Великобритании в соответствии с договором, подписанным ровно за год до этого. На фото: маяк Фанад Хэд в Ирландии
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Фото: wikipedia.org
6 декабря 1741 года в результате бескровного государственного переворота на российский престол взошла Елизавета Петровна, дочь Петра I. Члены правившей Брауншвейгской фамилии были свергнуты. На фото: картина Валентина Серова «Выезд императора Петра II и цесаревны Елизаветы Петровны на охоту»
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Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок
6 декабря 1957 года родился артист кино и эстрады Михаил Евдокимов, в 2004 году занявший пост губернатора Алтайского края. Он скончался в 2005 году в возрасте 47 лет. На фото: Михаил Евдокимов, 2005 год
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