История в датах: 5 декабря

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5 декабря 1941 года после длительной обороны началось контрнаступление советских войск под Москвой, в результате которого немецкие войска удалось отбросить от столицы. План Гитлера по оккупации Москвы был сорван. На фото: бои в Подмосковье. Западный фронт, октябрь–декабрь 1941 года
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Фото: РИА Новости
5 декабря 1909 года на Черной Речке состоялась дуэль поэтов Николая Гумилева и Максимилиана Волошина — Гумилев вызвал Волошина на поединок, разозленный розыгрышем друга, но в результате никто не пострадал. На фото: Гумилев в 1908 году
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Фото: ТАСС
5 декабря 1931 года в Москве был взорван храм Христа Спасителя, возведенный в 1883 году. Он был построен заново в 1994–1997 годах. На фото: храм во время взрыва
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Фото: ТАСС/John Stillwell
5 декабря 1766 года в Лондоне был основан аукционный дом Christie's — один из самых известных и влиятельных в мире. На фото: Christie's выставляет на торги имущество инвестиционного банка Lehman Brothers
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