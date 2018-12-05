История в датах: 5 декабря

5 декабря 1941 года после длительной обороны началось контрнаступление советских войск под Москвой, в результате которого немецкие войска удалось отбросить от столицы. План Гитлера по оккупации Москвы был сорван. На фото: бои в Подмосковье. Западный фронт, октябрь–декабрь 1941 года