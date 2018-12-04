История в датах: 4 декабря

4 декабря 1976 года актриса Элизабет Тейлор в шестой раз вышла замуж — ее супругом стал политик Джон Уорнер. В 1982 году актриса вновь развелась, а в 199-м — вышла замуж в седьмой и последний раз. На фото: Элизабет Тейлор и Джон Уорнер в Калифорнии в 1977 году