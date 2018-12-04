История в датах: 4 декабря

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Фото: NASA
4 декабря 1998 года состоялся успешный старт челнока Endeavour, который доставил в космос второй модуль Международной космической станции. На фото: модуль «Заря» и модуль «Юнити» — зародыш МКС
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Фото: ТАСС/Эммануил Евзерихин
4 декабря отмечается День российской информатики — в этот день в 1948 году в стране было зарегистрировано изобретение первой электронно-вычислительной машины. На фото: старший инженер у пульта управления универсальной электронно-вычислительной машины в вычислительном центре Академии наук СССР
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Фото: commons.wikimedia.org
4 декабря 1707 года в Москве было открыто первое в России государственное лечебное учреждение — военный госпиталь, который ныне называется Главным военным клиническим госпиталем имени Бурденко. На фото: фрагмент репродукции картины Федора Алексеева «Военный госпиталь в Лефортово»
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Фото: Getty Images/WireImage /Ron Galella
4 декабря 1976 года актриса Элизабет Тейлор в шестой раз вышла замуж — ее супругом стал политик Джон Уорнер. В 1982 году актриса вновь развелась, а в 199-м — вышла замуж в седьмой и последний раз. На фото: Элизабет Тейлор и Джон Уорнер в Калифорнии в 1977 году
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