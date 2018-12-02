История в датах: 2 декабря

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Фото: Getty Images/Pacific Press/Kostas Pikoulas
2 декабря отмечается Международный день борьбы за отмену рабства. На фото: участники марша против рабства во всем мире, Афины, 2017 год
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Фото: commons.wikimedia.org
2 декабря 1804 года Наполеон Бонапарт стал императором Франции. На фото: фрагмент репродукции картины Жак-Луи Давида «Коронация Наполеона в соборе Нотр-Дам 2 декабря 1804. Наполеон коронует Жозефину»
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Фото: Getty Images/Bettmann
2 декабря 1946 года Великобритания и США подписали соглашение об объединении оккупационных зон в Германии — страна оказалась поделена на единый западный и советский лагеря. На фото: полиция проверяет автомобиль на границе секторов в Берлине
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Фото: commons.wikimedia.org
2 декабря 1805 года русские и австрийские войска потерпели поражение от французской армии во время битвы под Аустерлицем. На фото: фрагмент картины Франсуа Жерара «Наполеон при Аустерлице»
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