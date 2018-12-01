История в датах: 1 декабря

1 декабря отмечается Международный день борьбы со СПИДом. На фото: индийские студенты выстроились в виде красной ленты — символа борьбы со СПИДом, в Международный день борьбы со СПИДом в 2016 году
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Фото: РИА Новости/Дмитрий Донской
1 декабря 1989 года Михаил Горбачев первым из советских лидеров прибыл в Ватикан с официальным визитом. На фото: Михаил Горбачев и папа Иоанн Павел II во время официального визита советской партийно-правительственной делегации
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Фото: ТАСС
1 декабря 1934 года в Ленинграде был убит советский первый секретарь Ленинградского обкома ВКП(б) Сергей Киров. На фото: Сергей Киров в июле 1934 года
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Фото: commons.wikimedia.org
1 декабря 1891 года американец Джеймс Нейсмит придумал игру в баскетбол. На фото: первая баскетбольная команда университета Канзаса, 1899 год. Тренер Джеймс Нейсмит стоит справа
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Фото: Global Look Press/Kerstin Langenberger
1 декабря 1959 года был заключен Договор об Антарктиде, по которому ее территория не может быть использована в военных целях. На фото: экипаж экспедиционного судна в лодке, окруженной королевскими пингвинами, в Антарктиде
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