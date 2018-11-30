История в датах: 30 ноября

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Фото: commons.wikimedia.org
30 ноября 1853 года состоялось Синопское сражение, в ходе которого силы русской эскадры под командованием Павла Нахимова разгромили силы турецкого флота. На фото: фрагмент картины И.К. Айвазовского «Синоп. Ночь после боя 18 ноября 1853 года»
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Фото: РИА Новости
30 ноября 1939 года советские войска на Карельском перешейке перешли в наступление — началась советско-финская война. На фото: советские пулеметчики на огневой позиции в декабре 1939 года
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Фото: Global Look Press
30 ноября 1667 года родился известный английский писатель Джонатан Свифт
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Фото: Global Look Press/National Motor Museum
30 ноября 1900 года был запатентован передний привод у автомобиля. На фото: первый серийный автомобиль с передним приводом Cord L29
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Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок
30 ноября 1937 года родился композитор, народный артист России Эдуард Артемьев. На фото: Эдуард Артемьев в домашней студии в 2012 году
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