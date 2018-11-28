История в датах: 28 ноября

28 ноября 1943 года началась знаменитая трехсторонняя Тегеранская конференция с участием лидеров стран-союзников: СССР, Великобритании и США. На фото: Иосиф Сталин, Франклин Делано Рузвельт и Уинстон Черчилль в Тегеране
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28 ноября 1912 года в России начала работу IV государственная дума. На фото: заседание IV Государственной думы, 5 декабря 1912 года
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Фото: commons.wikimedia.org
28 ноября 1365 года в Москве был заложен Чудов монастырь. На фото: Чудов монастырь в начале XX века, трапезная палата с готическим крыльцом
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Фото: Getty Images/Steve Morley
28 ноября 1974 года Джон Леннон в последний раз выступил на сцене — он появился на концерте своего друга, сэра Элтона Джона. На фото: Элтон Джон и Джон Леннон во время концерта
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