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История в датах: 29 ноября

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Фото: ТАСС/В. Лазарев
29 ноября 1924 года было создано Всероссийское общество охраны природы (ВООП). На фото: инструкторы общества во время выпуска фазанов в новом парке в 1974 году
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Фото: РИА Новости/Любовь Чиликова
29 ноября в России отмечается День буквы Ё — в этот день в 1783 году она впервые появилась в русской азбуке. На фото: памятник букве Ё в Ульяновске
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Фото: ТАСС/Андрей Махонин
29 ноября 1941 года в подмосковном селе Петрищево была казнена Зоя Космодемьянская. На фото: портрет Зои Космодемьянской у школы № 201, где она училась, 1 сентября 2017 года
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Фото: Global Look Press/AFLO/D.Nakashima
29 ноября 1899 года в Испании был основан футбольный клуб «Барселона». На фото: игроки команды перед матчем с «Севильей» в рамках чемпионата Испании по футболу 4 ноября 2017 года
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