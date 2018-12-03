История в датах: 3 декабря

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Фото: РИА Новости/Д. Чернов
3 декабря в России отмечается День Неизвестного солдата. В этот день в 1966 году в Александровский сад были перенесены останки неизвестного солдата, павшего в годы Великой Отечественной войны. На фото: торжественное захоронение останков неизвестного солдата в Александровском саду
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Фото: Global Look Press/Arco Images/J. De Meester
3 декабря в мире отмечается Международный день инвалидов. На фото: девушка со специально обученной собакой-помощником совершает покупки в магазине в Бельгии
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Фото: Getty Images/Bettmann
3 декабря 1967 года в Кейптауне состоялась первая в мире успешная операция по пересадке человеческого сердца. На фото: хирург Кристиан Бернард (слева), проводивший операцию, во время съемок телевизионного шоу, посвященного операции
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Фото: ТАСС/Николай Малышев
3 декабря 1991 года был упразднен КГБ СССР. На фото: здание КГБ на Лубянской площади в 1991 году
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Фото: Global Look Press/U. Brunbauer
3 декабря 1992 года в мире было отправлено первое SMS-сообщение, содержавшее всего два слова: «Счастливого Рождества»
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