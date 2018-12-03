История в датах: 3 декабря

3 декабря в России отмечается День Неизвестного солдата. В этот день в 1966 году в Александровский сад были перенесены останки неизвестного солдата, павшего в годы Великой Отечественной войны. На фото: торжественное захоронение останков неизвестного солдата в Александровском саду