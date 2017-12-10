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История в датах: 10 декабря

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
10 декабря отмечается Всемирный день футбола. На фото: Кубок мира ФИФА (трофей) на Большой спортивной арене «Лужники»
Фото: РИА Новости/Юрий Заритовский
10 декабря 1948 года Генеральная ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека. На фото: газета «Известия» с опубликованной Всеобщей декларацией прав человека
Фото: Global Look Press
10 декабря 1901 года была впервые вручена Нобелевская премия — среди лауреатов в том числе был физик Вильгельм Конрад Рентген. На фото: нобелевская медаль по физике
Фото: Global Look Press
10 декабря 45 лет исполняется Брайану Молко — вокалисту и гитаристу группы Placebo. На фото: Молко выступает на фестивале в Бароло, Италия, 2017 год
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