История в датах: 25 октября

25 октября 1817 года на Воробьевых горах в Москве в присутствии императора Александра I был заложен храм Христа Спасителя по проекту Александра Витберга. Впоследствии поменялось не только место строительства, но и архитектор: автором проекта храма, возведенного на Волхонке, стал Константин Тон. На фото: проект храма Христа Спасителя А. Витберга