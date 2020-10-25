История в датах: 25 октября

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Фото: ТАСС/Виталий Невар
25 октября в России отмечается День таможенника. На фото: сотрудник таможенной службы на территории международного автомобильного пункта пропуска «Мамоново-2 – Гжехотки» на российско-польской границе
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Фото: ТАСС/Николай Малышев
25 октября 1990 года в эфир вышла телевизионная передача «Поле чудес», первым ведущим которой стал Владислав Листьев. На фото: Владислав Листьев, Клара Новикова и Леонид Якубович во время съемок телепередачи «Поле чудес» в Московском цирке на Цветном бульваре, 1992 год
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Фото: Global Look Press
25 октября 1968 года Йоко Оно и Джон Леннон, поженившиеся в марте того же года, объявили, что ждут ребенка. Однако эта беременность завершилась неудачно. На фото: Джон Леннон и Йоко Оно
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Фото: wikipedia.org
25 октября 1817 года на Воробьевых горах в Москве в присутствии императора Александра I был заложен храм Христа Спасителя по проекту Александра Витберга. Впоследствии поменялось не только место строительства, но и архитектор: автором проекта храма, возведенного на Волхонке, стал Константин Тон. На фото: проект храма Христа Спасителя А. Витберга
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