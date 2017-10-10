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Пучдемон: референдум о независимости Каталонии изменил историю

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Фото: REUTERS/Albert Gea
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Глава Каталонии Карлес Пучдемон заявил о том, что референдум о плебисците, который прошел в автономии 1 октября, изменил историю, однако в настоящее время каталонцам необходим диалог, который сможет учесть интересы народа.

«Предлагаем парламенту отложить введение в силу декларации о независимости, чтобы прийти к диалогу, который позволит прийти к согласованным переговорам», — заявил Пучдемон.

По слова главы Каталонии, итоги референдума говорят о том, что автономия «получила право стать независимым государством в форме республики».

Он призвал испанское правительство принять идею посредников между Мадридом и женералитетом.

«Я призываю всех к ответственности. Испанское правительство прошу принять посредничество», — продолжил Пучдемон.

«Мы не преступники, мы не сумасшедшие, мы не путчисты, мы нормальные люди, которые просят иметь возможность проголосовать. У нас нет ничего против Испании и испанцев», — резюмировал председатель каталонского правительства.

Напомним, по итогам плебисцита правительство Каталонии объявило, что выход из состава Испании поддержали 90,18% жителей (более 2 млн человек).

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