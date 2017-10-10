Трамп предложил Тиллерсону помериться уровнем IQ

Президент США Дональд Трамп выступил с предложением в адрес госсекретаря Соединенных штатов Рекса Тиллерсона сравнить уровни IQ (коэффициент интеллекта) политика и дипломата.

«Я думаю, что это фейковые новости, но если он это сказал, то нам придется сравнивать IQ-тесты. И я знаю, кто победит», — заявил Трамп в интервью Forbes.

Как сообщает «Газета.ру», таким образом американский лидер отреагировал на появившуюся в СМИ информацию о том, что якобы Тиллерсон в ходе беседы с другими высокопоставленными представителями Белого дома назвал главу США болваном и хотел покинуть свой пост, но его отговорил вице-президент США Майк Пенс.

В Госдепе информацию опровергли, а президент США потребовал извинений от NBC за ложь, однако телеканал проигнорировал данные требования главы государства.

Ранее портал iz.ru сообщал о том, что между Трампом и Тиллерсоном постепенно нарастает недопонимание. В частности, американский лидер хотел бы, чтобы Рекс Тиллерсон действовал более жестко, и критиковал госсекретаря за его поведение в ситуации с КНДР, хотя неоднократно заявлял о том, что он полностью доверяет дипломату.