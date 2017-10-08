СМИ: Трамп рассматривает главу ЦРУ на пост госсекретаря США

Президент США Дональд Трамп рассматривает кандидатуру главы ЦРУ Майка Помпео на должность госсекретаря в случае, если Рекс Тиллерсон уйдет с этого поста. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники телеканала NBC News.

Ранее телеканал NBC сообщал, что Тиллерсон назвал Трампа болваном и хотел покинуть свой пост, но его отговорил вице-президент США Майк Пенс.

В Госдепе опровергли эту информацию, а президент США потребовал извинений от NBC за фейковые новости, но телеканал отказался.

Позже источники в американской администрации телеканала CNN также сообщили, что дни Рекса Тиллерсона на посту госсекретаря США фактически сочтены.