СМИ: Тиллерсон ненавидит постпреда США при ООН Никки Хейли

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон очень сильно ненавидит постоянного представителя страны при ООН Никки Хейли, сообщает журнал New Yorker со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации США.

По словам собеседника издания, Хейли считается одним из самых эффективных политиков. Так, ей дважды удавалось добиться единогласной поддержки резолюции СБ ООН, подразумевающей ужесточение санкций против Северной Кореи, несмотря на нежелание некоторых членов «смущать» этим шагом Китай. Видимо, это и вызвало вражду между ней и Тиллерсоном.

«Рекс ненавидит ее, — сказал источник. — Он страшно ненавидит ее».

Ранее портал iz.ru сообщал, что дни Рекса Тиллерсона на посту главы Госдепа фактически сочтены. Сам президент США Дональд Трамп неоднократно развеивал эти слухи.

Однако в начале сентября Никки Хейли рассказала, что президент Трамп предлагал ей работу госсекретаря США, но она отказалась.