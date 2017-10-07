Трампу предложили заменить Тиллерсона директором ЦРУ Помпео

Президенту США Дональду Трампу предложили назначить на пост госсекретаря вместо Рекса Тиллерсона главу ЦРУ Майка Помпео. Об этом свидетельствую данные интернет-издания Axios.

Отмечается, что Трамп отлично ладит с Помпео, в то время как с Тиллерсоном у него неоднократно возникали разногласия. Ранее телеканал NBC сообщал, что в ходе заседания Совета национальной безопасности США Тиллерсон при всех назвал Трампа болваном.

По данным СМИ, долго занимать пост госсекретаря Рекс Тиллерсон не будет.

«Немногие считают, что Тиллерсон будет оставаться в Госдепартаменте в течение долгого времени», — указывает CNN со ссылкой на администрацию Белого дома.

Также телеканал отметил, что советники и союзники Трампа советуют ему назначить на пост госсекретаря Майка Помпео.

Однако сам американский лидер неоднократно опровергал слухи о возможной отставке Тиллерсона, отметив, что доверяет госсекретарю.

«Я полностью доверяю Рексу», — сказал Трамп.

Госдепартамент США, в свою очередь, опроверг информацию о том, что Тиллерсон называл президента Трампа болваном.