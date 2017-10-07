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CNN: дни Тиллерсона на посту госсекретаря США фактически сочтены

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Фото: REUTERS/Yuri Gripas
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Официальные лица американской администрации полагают, что дни Рекса Тиллерсона на посту госсекретаря США фактически сочтены, сообщает телекомпания CNN со ссылкой на неназванные источники.

Журналисты уверяют, что более десятка источников в администрации и дипкругах описывают отношения между Тиллерсоном и американским президентом Дональдом Трампом как «упавшие до новой низкой точки».

Как стало известно, Тиллерсон ранее говорил друзьям, что намеревался оставаться на посту шефа американской дипломатии минимум год. Но раздражение по поводу действий Трампа заставляет его отказаться от прежних намерений. 

Перед этим телекомпания NBC сообщала, что Тиллерсон назвал Трампа болваном. Позже в Госдепартаменте опровергли эту информацию. 

Ранее портал iz.ru сообщал, что Трампу предложили назначить на пост госсекретаря вместо Рекса Тиллерсона главу ЦРУ Майка Помпео. Сам американский лидер неоднократно опровергал слухи о возможной отставке Тиллерсона.

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