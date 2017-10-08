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Трамп хотел бы, чтобы госсекретарь Тиллерсон действовал более жестко

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Фото: REUTERS/Yuri Gripas
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Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы госсекретарь Рекс Тиллерсон действовал более жестко.

«Иногда я бы хотел, чтобы он был более жестким», — цитирует американского лидера ТАСС.

Вместе с тем глава США в очередной раз подчеркнул, что у него сложились «очень хорошие взаимоотношения» с Тиллерсоном, несмотря на некоторые разногласия. Также Трамп вновь опроверг информацию о намерении главы внешнеполитического ведомства уйти в отставку.

Ранее телеканал NBC сообщил, что госсекретарь нелестно высказался о Трампе и хотел покинуть свой пост, но от этого решения его отговорил вице-президент США Майк Пенс. В ответ на это Тиллерсон заявил, что «никогда не рассматривал возможность ухода» и намерен служить до тех пор, пока «может быть полезен» президенту «в достижении его целей». Трамп сообщил, что доверяет Тиллерсону, назвал сюжет фейком и попросил телеканал извиниться, однако руководство NBC приносить извинения отказалось, настаивая на достоверности информации. Накануне телекомпания CNN вновь подняла эту тему, заявив со ссылкой на источники, что дни Рекса Тиллерсона в должности госсекретаря фактически сочтены, так как отношения между ним и Трампом «упали до новой низкой точки».

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