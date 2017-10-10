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Войска САР очистили от ИГ территорию границы Дамаска с Иорданией

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Фото: REUTERS/Erik De Castro
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Сирийская правительственная армия совместно с союзниками полностью освободила от боевиков террористической организации ИГ (запрещена в РФ) территорию, граничащую с Иорданией на юго-востоке провинции Дамаск.

По данным сирийского национального информационного агентства SANA, армия освободила от террористов более 8 тыс. кв. км, таким образом полностью очистив от ИГ юго-восток провинции Дамаск.

Ранее портал iz.ru сообщал, что войска САР и их союзники завершили операцию против ИГ в восточной части провинции Хомс. В результате операции была освобождена территория площадью 1,8 тыс. кв. км. Под контроль сирийской армии перешли десятки городов, деревень и ферм.

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