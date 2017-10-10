ВКС России нанесли 182 удара по террористам в Дейр-эз-Зоре за сутки

Российская авиация нанесла 182 удара по террористам в сирийской провинции Дейр-эз-Зор за последние сутки. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он также сообщил, что в ночь на 10 октября при разведке беспилотными летательными аппаратами на восточном берегу реки Евфрат в районе города Меядина был обнаружен опорный пункт боевиков, в котором находился склад артиллерийских и танковых боеприпасов.



По этому пункту российская авиация нанесла 14 авиаударов, в результате которых были уничтожены четыре танка, девять внедорожников с крупнокалиберным вооружением, две установки реактивных систем залпового огня и другая техника. В результате операции были ликвидированы 70 террористов, еще 30 остались заблокированными в подземных туннелях.

Конашенков также рассказал, что в минувшие сутки в районе населенного пункта районе Хатла российская авиация уничтожила командный пункт террористической организации ИГ (запрещена в РФ) и три группы боевиков, которые прибыли в Дейр-эз-Зор с территории Ирака.

Подтверждена ликвидация 34 боевиков, пяти внедорожников с крупнокалиберным вооружением, а также двух автомобилей с боеприпасами.

Ранее портал iz.ru сообщал, что российская авиация уничтожила около 60 иностранных наемников, входивших в террористический отряд в долине реки Ефрат.