Сирийская армия завершила операцию против ИГ на востоке Хомса

Сирийская армия и ее союзники завершили операцию против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) в восточной части провинции Хомс, сообщает сирийское информагентство SANA со ссылкой на сирийский военный источник.

По словам собеседника агентства, в результате операции была освобождена территория площадью 1,8 тысячи кв. км. Под контроль сирийской армии перешли десятки городов, деревень и ферм, были уничтожены сотни боевиков вместе с их оружием и боевой техникой.

Ранее портал iz.ru сообщал, что сирийские войска вошли в город Меядин в провинции Дейр-эз-Зор.

За два года армия Сирии при поддержке российских ВКС добилась того, что боевики ИГ контролируют менее 10% территории страны.