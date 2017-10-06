Прямой эфир
Политика
Лидер Азербайджана поздравил Владимира Путина с днем рождения
Армия
Видео удара ВКС России по боевикам ИГ в Сирии опубликовано Минобороны
Общество
Александр Овечкин поздравил Владимира Путина с юбилеем
Мир
Петр Порошенко подписал закон, продлевающий особый статус Донбасса
Армия
Видео удара ВКС России по боевикам ИГ в Сирии опубликовано Минобороны

Сирийская армия завершила операцию против ИГ на востоке Хомса

0
Фото: REUTERS/Alaa Al-Faqir
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сирийская армия и ее союзники завершили операцию против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) в восточной части провинции Хомс, сообщает сирийское информагентство SANA со ссылкой на сирийский военный источник.

По словам собеседника агентства, в результате операции была освобождена территория площадью 1,8 тысячи кв. км. Под контроль сирийской армии перешли десятки городов, деревень и ферм, были уничтожены сотни боевиков вместе с их оружием и боевой техникой.

Ранее портал iz.ru сообщал, что сирийские войска вошли в город Меядин в провинции Дейр-эз-Зор.

За два года армия Сирии при поддержке российских ВКС добилась того, что боевики ИГ контролируют менее 10% территории страны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
США призвали Россию сфокусироваться на борьбе с ИГ
Путин: победа над террористическими группировками близка
Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017