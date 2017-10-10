Минюст сообщил о начале выплат компенсаций по решению ЕСПЧ о Беслане

Россия в течение года начнет выплаты компенсаций по решению ЕСПЧ в отношении пострадавших от захвата заложников в Беслане. Об этом во вторник заявил журналистам глава Минюста Александр Коновалов, передает «РИА Новости».

«В течение года начнутся, все выплаты происходят с определенной очередностью по согласованию», — сказал министр.

По его словам, то, что заложено в бюджет Минюста на год, «как правило, выплачивается своевременно».

В апреле этого года, передавал портал iz.ru, ЕСПЧ обязал Россию выплатить €2,955 млн компенсаций 409 родственникам погибших и пострадавших при теракте в Беслане. Европейский суд признал, что российская сторона не провела эффективное расследование причин гибели людей, а также не защитила их от угрозы их жизни в ходе спецоперации.

Россия не смогла оспорить решение ЕСПЧ.

Захват более 1200 заложников в школе №1 Беслана продолжался с 1 по 3 сентября 2004 года. Жертвами теракта стали 334 человека, в том числе 186 детей. Еще 126 заложников, в том числе 70 детей, получили ранения, в результате которых остались инвалидами.