В Челябинске пройдет российско-китайский форум, посвященный бизнесу

Российско-китайский деловой форум малого и среднего бизнеса пройдет в 2018 году в Челябинске. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский на церемонии открытия III российско-китайского делового форума, посвященного развитию малого и среднего бизнеса, который проходит в эти дни в китайском Гуанчжоу.

«Челябинская область готовится стать российской площадкой форума в 2018 году», — приводит слова Дубровского ИА «Урал-пресс-информ».

Глава региона подчеркнул, что дополнительный импульс развитию сотрудничества между Россией и Китаем поможет придать новый формат диалога. В частности, речь идет о проведении форума глав регионов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В настоящий момент он начинает применяться сейчас на самом высоком уровне.

За последние три года сотрудничество Челябинской области с китайскими провинциями существенно укрепилось. Ранее инвесторы из КНР выразили заинтересованность принять участие в строительстве объектов к саммитам ШОС и БРИКС, которые пройдут в Челябинске в 2020 году.