Прямой эфир
Армия
Иностранцы смогут участвовать в военных операциях России за границей
Общество
СК: крушение Як-52 под Ставрополем могло произойти из-за ошибки пилота
Спорт
Названы первые пять претендентов на «Золотой мяч»
Мир
Багдад не исключает создание конфедерации с Иракским Курдистаном
Общество
Завершено благоустройство более 40 парков Москвы

В Челябинске пройдет российско-китайский форум, посвященный бизнесу

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российско-китайский деловой форум малого и среднего бизнеса пройдет в 2018 году в Челябинске. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский на церемонии открытия III российско-китайского делового форума, посвященного развитию малого и среднего бизнеса, который проходит в эти дни в китайском Гуанчжоу.

«Челябинская область готовится стать российской площадкой форума в 2018 году», — приводит слова Дубровского ИА «Урал-пресс-информ».

Глава региона подчеркнул, что дополнительный импульс развитию сотрудничества между Россией и Китаем поможет придать новый формат диалога. В частности, речь идет о проведении форума глав регионов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В настоящий момент он начинает применяться сейчас на самом высоком уровне.

За последние три года сотрудничество Челябинской области с китайскими провинциями существенно укрепилось. Ранее инвесторы из КНР выразили заинтересованность принять участие в строительстве объектов к саммитам ШОС и БРИКС, которые пройдут в Челябинске в 2020 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Челябинске начнут проектировать центр, где пройдут ШОС и БРИКС
Китай намерен укреплять сотрудничество с Челябинской областью
Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017