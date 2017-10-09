Прямой эфир
Армия
Иностранцы смогут участвовать в военных операциях России за границей
Общество
СК: крушение Як-52 под Ставрополем могло произойти из-за ошибки пилота
Спорт
Названы первые пять претендентов на «Золотой мяч»
Мир
Багдад не исключает создание конфедерации с Иракским Курдистаном
Общество
Завершено благоустройство более 40 парков Москвы
Сюжет:

Перевозки «ВИМ-Авиа» будут полностью прекращены с 16 октября

0
Фото: Global Look Press/Maksim Konstantinov
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пассажирские перевозки авиакомпании «ВИМ-Авиа» полностью прекратятся с 16 октября. 

Об этом сообщает Минтранс России. Уточняется, что остались единичные регулярные рейсы на Дальний Восток, которые будут выполняться по отдельным дням до 15 октября.

По данным Минтранса, программа перевозки пассажиров «ВИМ-Авиа» практически завершена, перевезено более 36 тыс. человек с 26 сентября по 8 октября. 

Напомним, проблемы у компании начались еще весной, а 25 сентября «ВИМ-Авиа» сообщила о прекращении чартерных рейсов из-за долгов и нехватки денежных средств. С 7 октября туроператоры начали процедуру прекращения сотрудничества с авиакомпанией. Задолженность перевозчика оценивается в 10 млрд рублей.

Полная картина по данной теме –– в сюжете iz.ru «Проблемы ВИМ-Авиа»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Турпутевки могут подорожать на 20% из-за ухода с рынка «ВИМ-Авиа»
Росавиация изменит способ проверки авиакомпаний после «ВИМ-Авиа»
Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017