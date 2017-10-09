Перевозки «ВИМ-Авиа» будут полностью прекращены с 16 октября

Пассажирские перевозки авиакомпании «ВИМ-Авиа» полностью прекратятся с 16 октября.

Об этом сообщает Минтранс России. Уточняется, что остались единичные регулярные рейсы на Дальний Восток, которые будут выполняться по отдельным дням до 15 октября.

По данным Минтранса, программа перевозки пассажиров «ВИМ-Авиа» практически завершена, перевезено более 36 тыс. человек с 26 сентября по 8 октября.

Напомним, проблемы у компании начались еще весной, а 25 сентября «ВИМ-Авиа» сообщила о прекращении чартерных рейсов из-за долгов и нехватки денежных средств. С 7 октября туроператоры начали процедуру прекращения сотрудничества с авиакомпанией. Задолженность перевозчика оценивается в 10 млрд рублей.

Полная картина по данной теме –– в сюжете iz.ru «Проблемы ВИМ-Авиа».