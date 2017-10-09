Росавиация изменит способ проверки авиакомпаний после «ВИМ-Авиа»

Росавиация изменит метод проверок авиакомпаний из-за ситуации с «ВИМ-Авиа» после включения в перечень ведомств, участвующих в реализации программы по реформе контроля и надзора. Об этом «Известиям» сообщил министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов.

«Это связано с ситуацией с надзором, которая сегодня сложилась в авиационной отрасли. Речь идет о необходимости внедрения лучших практик риск-ориентированного подхода, профилей риска. Ситуацию с «ВИМ-Авиа» вы все знаете. Поэтому для ее исправления мы будем заниматься в том числе и совершенствованием работы Росавиации», — рассказал Михаил Абызов.

Включение в перечень, куда уже входят 12 надзорных ведомств из 44, означает, что при проверках Росавиация будет применять риск-ориентированный подход, пересматривать требования к авиакомпаниям и ликвидировать неактуальные, проводить профилактику нарушений авиакомпаний и ориентироваться на снижение ущерба, а также перестроить и свою работу на профилактику нарушений.

При этом проверяемые объекты будут разделяться на шесть категорий опасности: объекты первых трех классов риска будут проверять регулярно, предприятия среднего и умеренного риска — не чаще одного раза в период, предусмотренный конкретным видом госконтроля. Объекты шестого класса опасности освободят от плановых проверок.

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Авиакомпании проверят на риски