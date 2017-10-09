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Генсек ООН планирует в декабре посетить Японию

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Фото: REUTERS/Lucas Jackson
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил о намерении посетить Японию и встретиться с премьер-министром страны Синдзо Абэ на фоне ядерной проблемы КНДР. 

«Япония очень важный партнер ООН, и я с нетерпением жду этого визита, чтобы обо всем поговорить», –– приводит слова Гутерреша агенство «Киодо». 

В ходе визита генсек ООН планирует обсудить с премьером ситуацию на Корейском полуострове и подчеркнуть необходимость политического решения северокорейском ядерной проблемы.

Поездка Гутерреша в Японию станет первой после его вступления в должность генерального секретаря ООН. По срокам ожидается, что визит состоится в декабре. 

Ситуация вокруг КНДР обострилась после угрожающего заявления президента США Дональда Трампа в адрес Пхеньяна. Как писал портал iz.ru, Трамп неоднократно заявлял о военном решении проблемы КНДР, боле того, обещал «полностью уничтожить» Северную Корею в случае необходимости. 

В своем Twitter американский лидер написал, что решить проблему КНДР можно только одним способом, при этом не уточнив каким. 

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