Генсек ООН планирует в декабре посетить Японию

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил о намерении посетить Японию и встретиться с премьер-министром страны Синдзо Абэ на фоне ядерной проблемы КНДР.

«Япония очень важный партнер ООН, и я с нетерпением жду этого визита, чтобы обо всем поговорить», –– приводит слова Гутерреша агенство «Киодо».

В ходе визита генсек ООН планирует обсудить с премьером ситуацию на Корейском полуострове и подчеркнуть необходимость политического решения северокорейском ядерной проблемы.

Поездка Гутерреша в Японию станет первой после его вступления в должность генерального секретаря ООН. По срокам ожидается, что визит состоится в декабре.

Ситуация вокруг КНДР обострилась после угрожающего заявления президента США Дональда Трампа в адрес Пхеньяна. Как писал портал iz.ru, Трамп неоднократно заявлял о военном решении проблемы КНДР, боле того, обещал «полностью уничтожить» Северную Корею в случае необходимости.

В своем Twitter американский лидер написал, что решить проблему КНДР можно только одним способом, при этом не уточнив каким.