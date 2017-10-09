В Приморье бушуют природные пожары площадью 2,3 тыс. га

В Приморье бушуют 66 природных пожаров общей площадью 2,3 тыс. га, 26 из них локализованы. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

«По состоянию на утро 9 октября в Приморье полыхают 66 природных пожаров на площади 2323,6 га в девяти муниципальных образованиях, из них локализовано 26 на площади 943,5 га. В воскресенье потушено 10 природных пожаров на площади 72,8 га», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в скором времени ведомство планирует увеличить группировку сил.

Ранее сообщалось, что специалисты исследуют пять термических аномалий, обнаруженных в лесах двух районов края. Режим ЧС введен в лесах Кавалеровского района, особый противопожарный режим — в восьми муниципальных районах и двух городских округах. Подразделения МЧС РФ в Приморье введены в режим повышенной готовности. В тушении возгораний задействованы 429 человек и 74 единицы техники, в том числе самолет Бе-200ЧС.