В Приморье обнаружены пять термических аномалий

В лесах двух районов Приморья обнаружили пять термических аномалий. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по Приморскому краю.

«По состоянию на 07:00 (хабаровское время, полночь по мск) 09.10.2017 выявлено пять термических аномалий в двух муниципальных образованиях: в Дальнегорском городском округе — одна, в Кавалеровском муниципальном районе — четыре. Проверяются», — сказано в сообщении.

Режим чрезвычайной ситуации введен в лесах Кавалеровского района, особый противопожарный режим — в Кавалеровском, Красноармейском, Ольгинском, Тернейском, Чугуевском, Яковлевском муниципальных районах, а также Артемовском и Владивостокском городских округах. В связи с этим все подразделения МЧС РФ в Приморье введены в режим повышенной готовности.

Накануне сообщалось, что в связи с обстановкой в Приморском крае планируется увеличить группировку, ликвидирующую природные пожары. На данный момент на территории края 62 природных пожара общей площадью 1695 га, 23 из них уже локализованы. В МЧС сообщают, что контролируют ситуацию, угрозы населенным пунктам нет.