Прямой эфир
Общество
Открытое горение в ТЦ «Синдика» ликвидировано
Общество
Браслеты и кольца с функционалом «Тройки» появятся в конце октября
Спорт
Сборная Бразилии выбрала Сочи в качестве базы на ЧМ-2018
Общество
До 14 градусов тепла и дожди ожидаются в столице 9 октября
Мир
Сенатор Коркер: действия Трампа грозят «третьей мировой войной»

В Приморье обнаружены пять термических аномалий

0
Фото: REUTERS/Rafael Marchante
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В лесах двух районов Приморья обнаружили пять термических аномалий. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по Приморскому краю.

«По состоянию на 07:00 (хабаровское время, полночь по мск) 09.10.2017 выявлено пять термических аномалий в двух муниципальных образованиях: в Дальнегорском городском округе — одна, в Кавалеровском муниципальном районе — четыре. Проверяются», — сказано в сообщении.

Режим чрезвычайной ситуации введен в лесах Кавалеровского района, особый противопожарный режим — в Кавалеровском, Красноармейском, Ольгинском, Тернейском, Чугуевском, Яковлевском муниципальных районах, а также Артемовском и Владивостокском городских округах. В связи с этим все подразделения МЧС РФ в Приморье введены в режим повышенной готовности.

Накануне сообщалось, что в связи с обстановкой в Приморском крае планируется увеличить группировку, ликвидирующую природные пожары. На данный момент на территории края 62 природных пожара общей площадью 1695 га, 23 из них уже локализованы. В МЧС сообщают, что контролируют ситуацию, угрозы населенным пунктам нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Врио главы Приморья: Путин поручил мне навести порядок в регионе
МЧС Приморья предупредило о риске возникновения лесных пожаров
Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017