Врио главы Приморья: Путин поручил мне навести порядок в регионе

Новый врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко сообщил, что при назначении его на эту должность президент России Владимир Путин поручил ему «навести порядок» в регионе. Об этом глава Приморья сообщил в субботу журналистам.

«Президент сказал, что край ему очень важен, поэтому здесь должны быть порядок и красота. Сказал, навести в крае порядок», — приводит «РИА Новости» заявление Андрея Тарасенко. Он также подчеркнул, что Приморский край обладает огромным потенциалом и может стать противовесом северо-западной части страны.

Вместе с тем врио губернатора Приморья пояснил, что ему неизвестны причины увольнения предыдущего главы региона Владимира Миклушевского.

Ранее портал iz.ru сообщил, что президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Приморского края Владимира Миклушевского по собственному желанию главы региона.