МЧС нарастит группировку для борьбы с лесными пожарами в Приморье

МЧС увеличит группировку, ликвидирующую природные пожары в Приморском крае, сообщает пресс-служба МЧС России.

«В связи со сложившейся лесопожарной обстановкой во всех подразделениях МЧС России на территории Приморского края введен режим повышенной готовности. Запланировано увеличение группировки сил и средств», — сказано в сообщении.

Как заверили в МЧС, угрозы населенным пунктам нет, ситуация находится на контроле.

Уточняется, что в настоящее время в Приморье действуют 62 природных пожара на площади 1695 га, 23 из них локализованы.

По словам МЧС, основным виновником лесных пожаров является человеческий фактор и небрежное использование огня на территории во время работы и отдыха. Уточняется, что большинство возгораний возникает из-за сжигания мусора в местах пикников, брошенной спички или непотушенной сигареты. Как показывает статистика ведомства, всплеск пожаров наблюдается в выходные дни, когда люди массово направляются отдыхать на природу.

Ранее портал iz.ru сообщал, что из-за лесных пожаров в Кавалерском районе Приморья введен режим ЧС.