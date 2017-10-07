Режим ЧС введен в Кавалерском районе Приморья из-за лесных пожаров

В Кавалерском районе Приморского края введен муниципальный режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за лесных пожаров. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на администрацию региона.

Отмечается, что на территории Кавалерского районе действует 13 лесных пожаров на общей площади 350 га.

«Три пожара локализованы на площади 85,5 га, всего за сутки огонь прошел 85 га лесного фонда», –– говорится в сообщении администрации.

В ликвидации огня принимают участие более 100 человек, в том числе из краевой поисково-спасательной службы, также задействованы 40 единиц техники и самолет МЧС.

Как сообщил глава района Сергей Гавриков, сейчас угрозы населенным пунктам нет, однако очень большая задымленность.

Накануне особый противопожарный режим ввели в Красноармейском, Владивостокском, Чугуевском, Тернейском, Ольгинском, Яковлевском и в Артемовском городских округах.

Ранее сообщалось, что пасечника из Благовещинска могут признать виновным в пожаре, который уничтожил 60 га леса. Как выяснили следователи, во время особого противопожарного режима в регионе мужчина бросал в сухую траву спички и окурки сигарет.