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МЧС Приморья предупредило о риске возникновения лесных пожаров

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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МЧС предупредило о риске возникновения природных пожаров в понедельник на всей территории Приморского края. Об этом сообщили в региональном управлении министерства.

«Возможно возникновение единичных очагов природных пожаров на всей территории края в связи с установлением 4 класса пожарной опасности», — приводит ТАСС сообщение главка МЧС.

При этом представители экстренных служб отмечают, что природные пожары не создают угрозы для населенных пунктов в регионе.

Сейчас особый противопожарный режим действует в восьми муниципальных образованиях Приморья. Во всех подразделениях МЧС объявлена повышенная готовность.

Ранее портал iz.ru сообщил, что режим ЧС из-за лесных пожаров был введен в Кавалерском районе Приморского края, где действует 13 лесных пожаров на общей площади 350 га.

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