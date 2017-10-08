МЧС Приморья предупредило о риске возникновения лесных пожаров
МЧС предупредило о риске возникновения природных пожаров в понедельник на всей территории Приморского края. Об этом сообщили в региональном управлении министерства.
«Возможно возникновение единичных очагов природных пожаров на всей территории края в связи с установлением 4 класса пожарной опасности», — приводит ТАСС сообщение главка МЧС.
При этом представители экстренных служб отмечают, что природные пожары не создают угрозы для населенных пунктов в регионе.
Сейчас особый противопожарный режим действует в восьми муниципальных образованиях Приморья. Во всех подразделениях МЧС объявлена повышенная готовность.
Ранее портал iz.ru сообщил, что режим ЧС из-за лесных пожаров был введен в Кавалерском районе Приморского края, где действует 13 лесных пожаров на общей площади 350 га.